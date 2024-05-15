Михаил Мудрик советует болельщикам не утруждать себя мыслями о будущем.

Во время общения в соцсетях один из фанатов "синих" спросил украинца, чего он ожидает от следующего сезона. Мудрик ответил в фирменной загадочно-философской манере.

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"Ожидание – это то, что убивает наше счастье", – приводит цитату Михаила фанатский сайт Челси. Лондонцам действительно лучше думать о нынешней кампании, ведь есть хороший шанс пробиться в еврокубки после ужаса первой части.

Мудрик также постепенно становится важным игроком для Маурисио Почеттино. Украинец начинал в старте 5 туров АПЛ подряд (личный рекорд), а недавно отметился своим 5-м голом в чемпионате.

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