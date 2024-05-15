Руководство Манчестер Юнайтед рассматривает Кирана Маккенну в качестве одного из вариантов замены Эрика Тен Хага в конце сезона.

После увольнения из тренерского штаба Манчестер Юнайтед в ноябре 2021 года Маккенна был назначен тренером Ипсвича. По итогам этого сезона ему удалось вернуть "трактористов" в АПЛ впервые за последние 22 года. Как информирует Foot Mercato, боссы "красных дьяволов" заинтересованы в возвращении Маккенны на Олд Траффорд в статусе главного тренера.

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Сообщается, что между североирландским тренером руководством МЮ состоялись конкретные переговоры. Наставник Ипсвича нашёл общий язык с новым руководством манчестерского клуба. Он воодушевлен перспективой возвращения в Манчестер.

Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" рассматривают возможность сотрудничества с наставником сборной Англии Гаретом Саутгейтом и главным тренером Брентфорда Томасом Франком.

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