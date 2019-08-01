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"Игроки Шахтера были уверены в победе над Александрией еще до разминки", – Хочолава

12:24 9 Читати українською
"Игроки Шахтера были уверены в победе над Александрией еще до разминки", – Хочолава
Давид Хочолава / Фото ФК Шахтер

"Горняки" не собираются сдавать позиции в новом чемпионате.

 
Жуниор Мораес 12’
12’ Жуниор Мораес

"Иногда понимаешь: не везет. Но есть Тайсон и Марлос, благодаря их индивидуальным действиям мы переломили ход игры и победили.

Каштру объяснил, почему победа над Александрией далась Шахтеру крайне тяжело

Да, в первой половине было много ненужных потерь. Мы не всегда успевали возвращаться и оставались в меньшинстве, когда они контратаковали. При этом надо отдать должное Александрии: очень быстрые футболисты, прекрасно индивидуально подготовлены. Мы играли с хорошей командой.

Если честно, то в победе были уверены с первых минут, еще до разминки. Поэтому, несмотря на то, что пропустили первыми, никто не терял надежду, не останавливался, все подбадривали друг друга. И благодаря этому добились своего", – цитирует Хочолаву официальный сайт Шахтера.

Шахтер в тяжелом матче переиграл Александрию – чемпиона спасла гениальность Тайсона

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Шахтер Шахтер Давид Хочолава Давид Хочолава Александрия - Шахтер
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