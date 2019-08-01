"Гравці Шахтаря були впевнені в перемозі над Олександрією ще до розминки", – Хочолава

"Гірники" не збираються здавати позицій у новому чемпіонаті.

"Іноді розумієш: не щастить. Але є Тайсон і Марлос, завдяки їхнім індивідуальним діям ми переламали хід гри і перемогли.

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Так, в першій половині було багато непотрібних втрат. Ми не завжди встигали повертатися і залишалися в меншості, коли вони контратакували. При цьому треба віддати належне Олександрії: дуже швидкі футболісти, прекрасно індивідуально підготовлені. Ми грали з хорошою командою.

Якщо чесно, то в перемозі були впевнені з перших хвилин, ще до розминки. Тому, незважаючи на те, що пропустили першими, ніхто не втрачав надію, не зупинявся, всі підбадьорювали одне одного. І завдяки цьому домоглися свого", – цитує Хочолаву офіційний сайт Шахтаря.

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