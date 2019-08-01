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"Гравці Шахтаря були впевнені в перемозі над Олександрією ще до розминки", – Хочолава

12:24 496 Читать на русском
"Гравці Шахтаря були впевнені в перемозі над Олександрією ще до розминки", – Хочолава
Давид Хочолава / Фото ФК Шахтар

"Гірники" не збираються здавати позицій у новому чемпіонаті.

42’ Максим Третьяков
 
Гліб Бухал 58’
Тайсон 73’
Дентінью 90+1’
42’ Максим Третьяков
58’ Гліб Бухал
73’ Тайсон
90+1’ Дентінью

"Іноді розумієш: не щастить. Але є Тайсон і Марлос, завдяки їхнім індивідуальним діям ми переламали хід гри і перемогли.

Каштру пояснив, чому перемога над Олександрією далася Шахтарю вкрай важко

Так, в першій половині було багато непотрібних втрат. Ми не завжди встигали повертатися і залишалися в меншості, коли вони контратакували. При цьому треба віддати належне Олександрії: дуже швидкі футболісти, прекрасно індивідуально підготовлені. Ми грали з хорошою командою.

Якщо чесно, то в перемозі були впевнені з перших хвилин, ще до розминки. Тому, незважаючи на те, що пропустили першими, ніхто не втрачав надію, не зупинявся, всі підбадьорювали одне одного. І завдяки цьому домоглися свого", – цитує Хочолаву офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар у важкому матчі переграв Олександрію – чемпіона врятувала геніальність Тайсона

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Олександрія - Шахтар Шахтар Шахтар Давид Хочолава Давид Хочолава
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