УЕФА огласил арбитров на еврокубковые финалы – они все получили назначения на Евро-2024
Иштван Ковач, Ребекка Уэлч, Артур Диаш и Славко Винчич назначены главными арбитрами финалов клубных турниров УЕФА.
Судейский комитет УЕФА объявил составы бригад на финалы клубных турниров УЕФА 2024 года. Главными арбитрами на решающие матчи мужских еврокубков назначены Иштван Ковач, Артур Диаш и Славко Винчич, которые также вошли в список рефери на Евро-2024.
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Как информирует официальный сайт УЕФА, словенец Славко Винчич получил назначение на финал Лиги чемпионов между дормундской Боруссией и Реалом, который состоится на Уэмбли в Лондоне 1 июня. Для Винчича этот финал еврокубка станет уже вторым в карьере – в 2021 году он судил финал Лиги Европы между Айнтрахтом и Рейнджерс. Его ассистентами станут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, а в роли четвёртого арбитра выступит француз Франсуа Летексье.
В то же время англичанка Ребекка Уэлч была назначена на финал женской Лиги чемпионов УЕФА-2024 между Барселоной и Лионом, который пройдет на стадионе Сан-Мамес в Бильбао 25 мая
Финал Лиги Европы между Аталантой и Байером, который пройдет на Дублин Арене 22 мая, был поручен румыну Иштвану Ковачу. А вот португалец Артур Диаш рассудит Олимпиакос и Фиорентину в финале Лиги конференций, который пройдет на АЕК Арене в Афинах 29 мая.
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