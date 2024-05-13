Судейский комитет УЕФА объявил составы бригад на финалы клубных турниров УЕФА 2024 года. Главными арбитрами на решающие матчи мужских еврокубков назначены Иштван Ковач, Артур Диаш и Славко Винчич, которые также вошли в список рефери на Евро-2024.

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Как информирует официальный сайт УЕФА, словенец Славко Винчич получил назначение на финал Лиги чемпионов между дормундской Боруссией и Реалом, который состоится на Уэмбли в Лондоне 1 июня. Для Винчича этот финал еврокубка станет уже вторым в карьере – в 2021 году он судил финал Лиги Европы между Айнтрахтом и Рейнджерс. Его ассистентами станут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, а в роли четвёртого арбитра выступит француз Франсуа Летексье.

В то же время англичанка Ребекка Уэлч была назначена на финал женской Лиги чемпионов УЕФА-2024 между Барселоной и Лионом, который пройдет на стадионе Сан-Мамес в Бильбао 25 мая

Финал Лиги Европы между Аталантой и Байером, который пройдет на Дублин Арене 22 мая, был поручен румыну Иштвану Ковачу. А вот португалец Артур Диаш рассудит Олимпиакос и Фиорентину в финале Лиги конференций, который пройдет на АЕК Арене в Афинах 29 мая.

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