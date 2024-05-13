Матч начался еще вчера в 19:20 – старт игры перенесли из-за воздушной тревоги. Командам удалось отыграть 37 минут, в которые и был забит единственный мяч во встрече. Дибанго вместо выноса мяча отдал неточную передачу на соперника. Удар Фортюне принял на себя защитник, а вот попытку Танковского метров с 30-ти не заблокировал никто – 0:1!

Кривбасс в двухсерийной дуэли уступил Полесью и принес Динамо серебро – команда Вернидуба потерпела 2-е поражение подряд

Во второй части игры, которая состоялась сегодня, мог забить Фортюне, но ему не удалось переиграть вратаря. Кривбасс ответил опасным ударом Кузыка с лету. Под конец игры разгорелась драка, но обошлось без удалений. В итоге, матч завершился победой Полесья, что гарантировало Кривбассу бронзовые награды, а Динамо – серебро УПЛ.