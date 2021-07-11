Сборная Аргентины продолжила праздновать триумф на Копа Америка и в раздевалке легендарной Мараканы.

После празднований на футбольном поле футболисты сборной Аргентины продолжили отмечать свой триумф и в раздевалке.

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Сначала игроки образовали круг вокруг Месси, прыгал в центре, обнимая трофей Копа Америка. Дальше футболисты начали громко петь песни и танцевать.

Напомним, Аргентина обыграла Бразилию в финале Копа Америка-2021 (1:0), впервые добыв этот трофей с 1993 года.

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