Игроки сборной Аргентины яркими танцами отпраздновали победу на Копа Америка-2021 – Месси не расставался с трофеем
12:03 - Читати українською
Сборная Аргентины продолжила праздновать триумф на Копа Америка и в раздевалке легендарной Мараканы.
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После празднований на футбольном поле футболисты сборной Аргентины продолжили отмечать свой триумф и в раздевалке.
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Сначала игроки образовали круг вокруг Месси, прыгал в центре, обнимая трофей Копа Америка. Дальше футболисты начали громко петь песни и танцевать.
Напомним, Аргентина обыграла Бразилию в финале Копа Америка-2021 (1:0), впервые добыв этот трофей с 1993 года.
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