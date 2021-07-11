Гравці збірної Аргентини яскравими танцями відсвяткували перемогу на Копа Амеріка-2021 – Мессі не розлучався з трофеєм
12:00 - Читать на русском
Збірна Аргентини продовжила святкувати тріумф на Копа Амеріка і у роздягальні легендарної Маракани.
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Після святкувань на футбольному полі футболісти збірної Аргентини продовжили відзначати свій тріумф і у роздягальні.
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Спочатку гравці утворили коло навколо Мессі, який стрибав у центрі, обіймаючи трофей Копа Амеріка. Далі футболісти почали голосно співати пісні та танцювати.
Нагадаємо, Аргентина обіграла Бразилію у фіналі Копа Амеріка-2021 (1:0), вперше здобувши цей трофей з 1993 року.
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