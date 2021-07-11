Збірна Аргентини продовжила святкувати тріумф на Копа Амеріка і у роздягальні легендарної Маракани.

Після святкувань на футбольному полі футболісти збірної Аргентини продовжили відзначати свій тріумф і у роздягальні.

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Спочатку гравці утворили коло навколо Мессі, який стрибав у центрі, обіймаючи трофей Копа Амеріка. Далі футболісти почали голосно співати пісні та танцювати.

Нагадаємо, Аргентина обіграла Бразилію у фіналі Копа Амеріка-2021 (1:0), вперше здобувши цей трофей з 1993 року.

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