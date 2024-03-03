Игроки и персонал обеих команд выясняли отношения в подтрибунном помещении Местальи, сообщает AS.

Лунин саркастически отреагировал на ограбление арбитром Реала в украинском дерби Примеры

На последних секундах матча Реал якобы забил победный мяч, но рефери Хиль Мансано дал финальный свисток в момент результативной передачи и не засчитал гол. Вспыхнули разборки, по мотивам которых Джуд Беллингем получил красную карточку. Эмоции не утихали и в подтрибунке, где соперники продолжали обмениваться нецензурными оскорблениями.

К счастью, массовой драки удалось избежать. Орельен Чуамени сорвался на рекламном щите, в котором зияла немаленькая дырка после удара хавбека Реала.

Гол Яремчука помог Валенсии остановить Мадрид – Лунин снова спасал, судья украл победный гол Реала на последней секунде