Поединок 27-го тура Ла Лиги Валенсия – Реал имел все шансы завершиться победой "сливочных", если бы не одно "но". На 99-й минуте Беллингем направил мяч в сетку после розыгрыша углового, однако Хиль Мансано объявил о завершении игры в момент, когда сфера находилась еще в воздухе.

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Эпизод вызвал настоящий скандал, игроки бросились за объяснениями к арбитру, который за чрезмерные эмоции показал красную карточку Джуду.

После матча украинский голкипер Андрей Лунин, вышедший в основе, красноречиво оценил противоречивое решение судьи. Наш земляк на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фото с Мансано и поставил три эмодзи с аплодисментами.

Кроме того, Лунин одним предложением подытожил игру своей команды, заверив, что даже такие выходки судей не остановят Реал: "Преодолев все препятствия, мы дойдем до конца".

Напомним, в текущем сезоне украинец провел за "сливочных" 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов (еще в 9 поединках отстоял "на ноль").

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