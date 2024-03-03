Гравці та персонал обох команд з'ясовували стосунки у підтрибунному приміщенні Местальї, повідомляє AS.

Лунін саркастично відреагував на пограбування арбітром Реала в українському дербі Прімери

На останніх секундах матчу Реал нібито забив переможний м'яч, але рефері Хіль Мансано дав фінальний свисток у момент результативної передачі і не зарахував гол. Спалахнули розбірки, за мотивами яких Джуд Беллінгем отримав червону картку. Емоції не вщухали і в підтрибунці, де суперники продовжували обмінюватися нецензурними образами.

На щастя, масової бійки вдалося уникнути. Орельєн Чуамені зірвався на рекламному щиті, у якому сяяла чималенька дірка після удару хавбека Реала.

Гол Яремчука допоміг Валенсії спинити Мадрид – Лунін знову рятував, суддя вкрав переможний гол Реала на останній секунді