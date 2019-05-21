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Игроки Манчестер Сити разбили Кубок АПЛ – пранк дня

21 мая 14:38 520 Читати українською
Игроки Манчестер Сити разбили Кубок АПЛ – пранк дня
Игроки Манчестер Сити с Кубком АПЛ / Fox Sports

Видео, на котором игроки Манчестер Сити якобы разбили трофей за победу в чемпионате Англии, оказалось шуткой.

Игроки Манчестер Сити якобы упустили Кубок АПЛ с балкона. В сети появилось видео, на котором видно разбитый кубок, после чего в кадр попадают растерянные Серхио Агуэро и Кевин де Брюйне.

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Видеозапись оказалася розыгрышем со стороны клубного канала Манчестер Сити. Как сообщает Mirror, кубок был в целости и сохранности на чемпионском параде команды.

Напомним, год назад украинский защитник Александр Зинченко случайно задел и уронил трофей во время празднования чемпионства. По ходу торжественной церемонии вручения кубка победителей АПЛ сезона 2017/18, Зинченко задел постамент с трофеем и уронил его на землю. Сам кубок не пострадал и его быстро вернули на место.

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Видеоновости Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Серхио Агуэро Серхио Агуэро
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