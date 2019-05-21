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Гравці Манчестер Сіті розбили Кубок АПЛ – пранк дня

14:38 3648 Читать на русском
Гравці Манчестер Сіті розбили Кубок АПЛ – пранк дня
Гравці Манчестер Сіті з Кубком АПЛ / Fox Sports

Відео, на якому гравці Манчестер Сіті нібито розбили трофей за перемогу в чемпіонаті Англії, виявилося жартом.

Гравці Манчестер Сіті нібито впустили Кубок АПЛ з балкона. У мережі з'явилося відео, на якому видно розбитий кубок, після чого в кадр потрапляють розгублені Серхіо Агуеро і Кевін де Брюйне.

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Відеозапис виявився розіграшем з боку клубного каналу Манчестер Сіті. Як повідомляє Mirror, кубок був в повній цілості на чемпіонському параді команди.

Нагадаємо, рік тому український захисник Олександр Зінченко випадково зачепив і впустив трофей під час святкування чемпіонства. По ходу урочистої церемонії вручення кубка переможців АПЛ сезону 2017/18, Зінченко зачепив постамент з трофеєм і впустив його на землю. Сам кубок не постраждав і його швидко повернули на місце.

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Відеоновини Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро
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