Почти обнаженный сотрудник Манчестер Сити безумно отпраздновал победу в Кубке Англии в раздевалке – курьез дня

Ответственный за экипировку Манчестер Сити Брэндон Эштон умеет праздновать завоевание трофеев.

После финального матча Кубка Англии, в котором Манчестер Сити одержал более чем уверенную победу над Уотфордом со счетом 6:0, Брэндон Эштон феерично отметил завоевание очередного трофея своей командой.

Мужчина в одних трусах ворвался в раздевалку "горожан", где сначала напал на одного из игроков, а потом запрыгнул в корзину с грязным бельем.

После этого Эштон не успокоился и некоторое время бегал по периметру раздевалки и обливался шампанским под въедливую мелодию, которую напоете и вы.

City’s kit man Brandon Ashton celebrating the FA Cup win is the best thing you’ll see all week. Legend ⁣ #MCFC



pic.twitter.com/dMXeRLc7X0