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Почти обнаженный сотрудник Манчестер Сити безумно отпраздновал победу в Кубке Англии в раздевалке – курьез дня

19 мая 23:46 192 Читати українською
Почти обнаженный сотрудник Манчестер Сити безумно отпраздновал победу в Кубке Англии в раздевалке – курьез дня
Празднование Манчестер Сити / Твиттер МС

Ответственный за экипировку Манчестер Сити Брэндон Эштон умеет праздновать завоевание трофеев.

26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг
 
26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг

После финального матча Кубка Англии, в котором Манчестер Сити одержал более чем уверенную победу над Уотфордом со счетом 6:0, Брэндон Эштон феерично отметил завоевание очередного трофея своей командой.

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Мужчина в одних трусах ворвался в раздевалку "горожан", где сначала напал на одного из игроков, а потом запрыгнул в корзину с грязным бельем.

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После этого Эштон не успокоился и некоторое время бегал по периметру раздевалки и обливался шампанским под въедливую мелодию, которую напоете и вы.

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