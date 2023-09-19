Манкунианцы в пятом туре АПЛ второй раз подряд потерпели поражение. На сей раз обидчиком Манчестер Юнайтед стал Брайтон (1:3). Неудачи в чемпионате испортили атмосферу в раздевалке, которая и без того достаточно напряженная после отстранения Антони и Джейдона Санчо.

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Как информирует The Sun, Бруну Фернандеш и Скотт Мактоминай громко ссорились после матча с "чайками" и потолкались. Также свои эмоции не сдержали центральные защитники Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф, которые разговаривали в раздевалке на повышенных тонах, высказывая претензии друг к другу.

Напомним, что Манчестер Юнайтед после пяти туров находится на 13 месте в турнирной таблице АПЛ. Команда Эрика Тен Хага набрали лишь шесть баллов. Завтра, 20 сентября, манкунианцы стартуют в Лиге чемпионов, где сыграют против Баварии.

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