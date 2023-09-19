Манкуніанці в п'ятому турі АПЛ вдруге поспіль зазнали поразки. Цього разу кривдником Манчестер Юнайтед став Брайтон (1:3). Невдачі в чемпіонаті зіпсували атмосферу в роздягальні, яка і без того досить напружена після відсторонення Антоні та Джейдона Санчо.

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Як інформує The Sun, Бруну Фернандеш та Скотт Мактомінай гучно сварилися після матчу з "чайками" та поштовхалися. Також свої емоції не стримали центральні захисники Лісандро Мартінес та Віктор Лінделеф, які розмовляли в роздягальні на підвищених тонах, висловлюючи претензії один до одного.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед після п'яти турів перебуває на 13 місці в турнірній таблиці АПЛ. Команда Еріка Тен Хага набрали лише шість балів. Завтра, 20 вересня, манкуніанці стартують в Лізі чемпіонів, де зіграють проти Баварії.

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