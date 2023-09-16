"Мы разочарованы, но все решили мелочи. Мы были очень близки к успеху в матче с сильной командой. Первые 20 минут остались за нами, мы создавали моменты, но не забили. Первая же атака соперника - гол. После этого наступило тяжелое для нас время.

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Мы сражались, сумели забить гол, но его отменили. Поэтому нам было нелегко. В конце концов, нам не повезло, но будем бороться и вернемся, если будем держаться вместе и играть как команда. Это был не наш день. Пропустили второй гол сразу после перерыва. Второй момент – второй гол, идеальная реализация. И с этой неудачей мы не смогли справиться как следует. Но нужно сохранять оптимизм даже в такие моменты, быть одним целым - и тогда повезет вернуться в игру.

Из такой игры можно извлечь много уроков. Я увидел и много хорошего. Мы создавали много моментов, но нам не удается их использовать. Мы это исправим. С нетерпением ждем возвращения в Лигу чемпионов", – цитирует BBC наставника манкунианцев.

Напомним, что Манчестер Юнайтед находится на 13 месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе шесть баллов. Следующий матч подопечные Тэн Хага проведут против Баварии в Лиге чемпионов.

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