Габріель Агбонлахор – колишній форвард Астон Вілли і збірної Англії – не в захваті від поведінки Кріштіану Роналду на футбольному полі.

"У матчі з Ньюкаслом Роналду постійно піднімав руки, коли йому не пасували. Це не командний гравець, він зосереджений лише на власних цілях.

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Після його приходу в роздягальні Манчестер Юнайтед зникла гармонія. Молоді гравці – Рашфорд, Грінвуд, Санчо – просто розвалилися. Вони бояться Кріштіану. Замість того, щоб взяти гру на себе і бити по воротах, вони змушені думати лише про те, як створити момент для португальця", – цитує Агбонлахора Marca з посиланням на Football Insider.

У сезоні 2021/22 Роналду забив 13 голів у 20-ти матчах, а Манчестер Юнайтед посідає 7 місце в АПЛ. Що стосується Агбонлахора, то нападник завершив кар'єру ще в 2019-му – на той момент йому було 32 роки.

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