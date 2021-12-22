Проще всего было бы обвинить во всем Криштиану Роналду, ведь трансфер, зарплата и другие выплаты португальцу в общей сложности составляют 227 млн ​​евро. Однако проблема совсем не в португальце, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Журналисты издания проанализировали финансовые отчеты Ювентуса и пришли к выводу, что проблемы начались с подписания Гонсало Игуаина. За форварда заплатили 91 млн евро, а его зарплата составила 7,5 млн евро за сезон. Общая стоимость сотрудничества с Игуаином составила 122 млн евро, а вот сопоставимой спортивной или маркетинговой выгоды аргентинец не принес.

Неожиданно среди самых больших провалов видим украинский след. Общая стоимость экс-вингера Шахтера Дугласа Косты для Ювентуса составила 87 млн ​​евро. Артур обошелся клубу в 85 млн, Федерико Бернардески – 73 млн, Деян Кулусевски – 49 млн, Адриен Рабьо – 29 млн, Марко Пьяца – 32 млн. Ударом для финансовой ситуации Ювентуса также стал трансфер Кристиана Ромеро, купленного за 28 млн и проданного в Аталанту за 15 млн. Общая сумма расходов составляет более полумиллиарда евро.

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