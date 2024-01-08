Фанат Ліверпуля потрапив у гущу подій під час матчу з Арсеналом (2:0) у 1/32 Кубка Англії.

Мерсисайдці здобули путівку в наступний раунд Кубка Англії, обігравши "канонірів". Обидва голи були забити під кінець другого тайму.

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Коли Ліверпуль відкрив рахунок на 80 хвилині, гравці команди побігли до бічної лінії святкувати. Несподівано на полі опинився вболівальник мерсисайдців й долучився до колективних обіймів. В полоні емоцій Дарвін Нуньєс почав стукати фанату по голові, а Конате зірвав з нього шапку, й відкинув її у бік. Яка доля спіткала відчайдушного фаната – невідомо, але він точно запам'ятає цей випадок на все життя.

Нагадаємо, жеребкування 1/16 фіналу Кубка Англії відбудеться 8 січня. Матчі цієї стадії пройдуть 27 і 28 січня.

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