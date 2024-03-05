“Прежде всего хочу отметить Дмитрия Крыськива. Это игрок с большим уровнем IQ. В чем суть этого розыгрыша: как он оценил ситуацию, разобрался, отдал, побежал и забил. И это был переломный момент в этой игре.

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Мне не понравились действия игроков Кривбасса. Они повели себя, как детский сад "Ромашка". Такая игра, футболисты должны быть максимально сконцентрированы на моменте. Уже розыгрыш, а Дибанго идет поднимать игрока. Он что, врач? Есть врачи, которые выйдут на поле и помогут игроку. Займи свою позицию, и мы этот момент вообще не обсуждали бы. Илич вообще повернулся спиной к мячу.

Уверен, что Юрий Вернидуб всегда говорит, что надо играть. Почему они здесь выключились, в таком матче? Команда, которая претендует на чемпионство, повела себя в этом эпизоде очень по-детски", – сказал Кобин в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, Шахтер разгромил Кривбасс со счетом 5:2 и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ. Команда Юрия Вернидуба стала третьей.

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