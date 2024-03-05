Екс-тренер Миная Василь Кобін розкритикував підопічних Юрія Вернидуба за непрофесіоналізм у моменті з другим м'ячем Шахтаря у матчі 19-го туру УПЛ.

"Насамперед хочу відзначити Дмитра Криськіва. Це гравець із великим рівнем IQ. У чому суть цього розіграшу: як він оцінив ситуацію, розібрався, віддав, побіг та забив. І це був переломний момент у цій грі.

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Мені не сподобалися дії гравців Кривбаса. Вони повелися, як дитячий садочок "Ромашка". Така гра, футболісти повинні бути максимально сконцентровані на моменті. Вже розіграш, а Дібанго йде піднімати гравця. Він що, лікар? Є лікарі, які вийдуть на поле та допоможуть гравцю. Займи свою позицію, і ми цей момент взагалі не обговорювали б. Іліч взагалі повернувся спиною до м'яча.

Впевнений, що Юрій Вернидуб завжди каже, що треба грати. Чому вони тут вимкнулися, у такому матчі? Команда, яка претендує на чемпіонство, повелася в цьому епізоді дуже по-дитячому", – сказав Кобін у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Кривбас з рахунком 5:2 і піднявся на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Команда Юрія Вернидуба стала третьою.

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