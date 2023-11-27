На стадионе Альянц возникли неисправности с душем в гостевой раздевалке.

Футболисты Интера не сумели принять душ после матча центрального матча 13-го тура Серии А с Ювентусом (1:1). Как информирует Gazzetta dello Sport, на стадионе Альянц возникли проблемы с водоснабжением. Из-за отказа насосов напор воды был очень слабым.

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Согласно источнику, игроки Интера были вынуждены принять душ по приезде в Милан. О том, удалось ли игрокам Ювентуса принять душ после матча с Интером, источник не сообщает.

По итогам 13 туров Интер продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая Ювентус на 2 очка.

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