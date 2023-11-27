Ювентус и Интер поделили очки (1:1) в рамках 13-го тура Серии А. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Интер и Ювентус подошли к очной встрече на вершине таблицы. "Нерадзурри" демонстрируют хорошее качество футбола, а "бьянконери" штампуют минимальные победы в стиле Аллегри.

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Интер был фаворитом гостевого матча и пытался оправдать этот статус, играя с позиции силы. Миланцы больше контролировали мяч и создавали моменты в результате комбинаций.

Ювентус играл проще и делал упор на быстрые контратаки. Особая ставка была на левый фланг, где активным был Кьеза и перспективно подключался из глубины Костич.

Счет в середине первого тайма открыли хозяева. Влахович выиграл мяч в центре поля и отбросил на Кьезу. Федерико отдал назад Душану – серб точным ударом вывел "Старую Синьору" вперед.

Derby of the duos pic.twitter.com/epFN21wG4R — Italian Football TV (@IFTVofficial) November 26, 2023

Интер атаковал лучше, Тюрам и Мартинес имели моменты, потому отыграться удалось быстро. Мяч в три передачи перешел от голкипера к Тюраму, француз рванул по флангу и прострелил, а Лаутаро сыграл на опережение.

Второй тайм команды провели в равной борьбе, которая не запомнилась ничем. Один удар за 45 минут. Матч так и завершился ничьей. Интер набрал 32 очка и остался лидером Серии А. У Ювентуса на два балла меньше и второе место.