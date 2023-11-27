На стадіоні Альянц виникли несправності з душем у гостьовій роздягальні.

Футболісти Інтера не зуміли прийняти душ після матчу центрального матчу 13-го туру Серії А з Ювентусом (1:1). Як інформує Gazzetta dello Sport, на стадіоні Альянц виникли проблеми з водопостачанням. Через відмову насосів натиск води був дуже слабким.

Ювентус – Інтер – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Згідно з джерелом, гравці Інтера були змушені прийняти душ після приїзду в Мілан. Про те, чи вдалося гравцям Ювентуса прийняти душ після матчу з Інтером, джерело не повідомляє.

За підсумками 13 турів Інтер продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату Італії, випереджаючи Ювентус на 2 очки.

Інтер і Ювентус розписали нічию та зберегли статус-кво на вершині Серії А