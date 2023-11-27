Ювентус и Интер не смогли выявить сильнейшего в поединке 13-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Интер на "Футбол 24".

Ювентус повел в счете на 27 минуте – Кьеза прорвался по левому флангу и отдал в центр на Влаховича, а серб в касание переправил мяч в ворота.

Интер и Ювентус расписали ничью и сохранили статус-кво на вершине Серии А

Интер ответил еще до перерыва в похожей манере: Тюрам убежал от Бремера на правом фланге и прострелил, а Лаутаро попал точно в дальний угол. Во втором тайме команды так и не смогли отличиться, поэтому игра лидеров Серии А завершилась ничьей 1:1.