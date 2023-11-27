Ювентус – Интер – 1:1 – видео голов и обзор матча
09:46 - Читати українською
Ювентус и Интер не смогли выявить сильнейшего в поединке 13-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Интер на "Футбол 24".
Лаутаро Мартинес 33’
33’ Лаутаро Мартинес
Ювентус повел в счете на 27 минуте – Кьеза прорвался по левому флангу и отдал в центр на Влаховича, а серб в касание переправил мяч в ворота.
Интер и Ювентус расписали ничью и сохранили статус-кво на вершине Серии А
Интер ответил еще до перерыва в похожей манере: Тюрам убежал от Бремера на правом фланге и прострелил, а Лаутаро попал точно в дальний угол. Во втором тайме команды так и не смогли отличиться, поэтому игра лидеров Серии А завершилась ничьей 1:1.
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