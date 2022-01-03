Нападающий "пенсионеров" после своего резонансного интервью получил еще один повод для выражения недовольства.

Наставник Челси обсуждал поступок 28-летнего бельгийца с лидерами раздевалки. Рюдигер, Аспиликуэта, Канте и Жоржиньо поддержали решение Тухеля оставить Лукаку вне заявки на игру с Ливерпулем. Поведение своего партнера игроки Челси раскритиковали, сообщает The Athletic.

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Отмечается, что поступок Лукаку стал шоком для одноклубников бельгийца. Никто из футболистов не может понять мотив поведения нападающего, даже не присутствовавшего на Стемфордж Бридж во время игры.

Однако все идет к тому, что конфликт будет улажен. По крайней мере, в ближайшее время. Шансов на уход Лукаку из Челси нет – форвард точно продолжит выступления за "синих" как в этом сезоне, так и в кампании 2022/23. Лондонский клуб не собирается продавать скандалиста ни сейчас, ни летом. Сам игрок тоже якобы признал свою ошибку. Об этом утверждает Sky Sports.

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