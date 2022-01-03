Паоло Ди Канио, в свое время поигравший в АПЛ в Вест Хэме, Лацио и других клубах, раскритиковал поведение Ромелу Лукаку.

Резонанс после интервью 28-летнего бельгийца не утихает. В ответ на слова Лукаку о недовольстве своим положением в Челси Томас Тухель убрал его из заявки на матч с Ливерпулем. Ромелу выразил свое недовольство с помощью соцсетей, чем вызвал новую волну обсуждения своего поведения.

Паоло Ди Канио, поигравший в Лацио, Ювентусе, Милане, Вест Хэме, Чарльтоне и других клубах, убежден в неправоте Лукаку.

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"В его поведении я увидел слабость спортсмена, сдавшегося уже через полгода после перехода. Лукаку приехал в Челси – команду, только что выигравшую Лигу чемпионов – с определенным завышенным самомнением. Возможно, он не осознавал этот уровень. Здесь не Италия, АПЛ в 10 раз сильнее, ведь здесь есть Ливерпуль и Манчестер Сити.

Да, он выиграл чемпионат Италии с Интером, но он и близко не Месси или Марадона. Интер стал бы чемпионом даже с тем же Сапатой. Лукаку всегда был больше мокрым котом, чем пантерой. Челси без него играл гораздо лучше. Думаю, там уже рвут на себе волосы из-за этого трансфера, ведь взяли игрока, который команде совсем не нужен",– цитирует Ди Канио Corriere dello Sport.

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