Наставник Челсі обговорював вчинок 28-річного бельгійця з лідерами роздягальні. Рюдігер, Аспілікуета, Канте і Жоржінью підтримали рішення Тухеля залишити Лукаку поза заявкою на гру з Ліверпулем. Натомість поведінку свого партнера гравці Челсі розкритикували, повідомляє The Athletic.

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Зазначається, що такий вчинок Лукаку став шоком для одноклубників бельгійця. Ніхто з футболістів не може зрозуміти мотив поведінки нападника, який навіть не був присутнім на Стемфордж Брідж під час гри.

Однак все йде до того, що конфлікт буде залагоджений. Принаймні, на найближчий час. Шансів на відхід Лукаку з Челсі немає – форвард точно продовжить виступи за "синіх" як у цьому сезоні, так і в кампанії 2022/23. Лондонський клуб не збирається продавати скандаліста ні зараз, ні влітку. Сам гравець теж начебто визнав свою помилку. Про це стверджує Sky Sports.

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