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Игроки Болтона бойкотируют тренировки из-за невыплаты зарплат

21:50 37 Читати українською
Игроки Болтона бойкотируют тренировки из-за невыплаты зарплат
Игроки Болтона не посещают тренировки / Фото ФК Болтон

Болтон, похоже, переживает трудное финансовое положение.

Футболисты Болтона отказываются посещать тренировки команды, пока им и персоналу клуба не выплатят зарплату за прошлый месяц, сообщает skysports.

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Руководство клуба выплатило зарплату игрокам за февраль с опозданием на 10 дней. Ситуация выглядит похожей и в марте, поэтому игроки возмущаются таким поведением клуба.

Болтон набрал 32 очка в 39 матчах и занимает предпоследнее, 23 место в турнирной таблице Чемпионшипа. Команда рискует покинуть второй по престижности дивизион Англии.

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Англия Болтон Болтон Чемпионшип
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