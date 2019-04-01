Гравці Болтона бойкотують тренування через невиплату зарплат

Болтон, схоже, переживає скрутне фінансове становище.

Футболісти Болтона відмовляються відвідувати тренування команди, поки їм та персоналу клубу не виплатять зарплатню за минулий місяць, повідомляє skysports.

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Керівництво клубу виплатило зарплату гравцям за лютий із запізненням на 10 днів. Ситуація має схожий характер і в березні, тому гравці обурюються такою поведінкою клубу.

Болтон набрав 32 очки в 39 матчах і посідає передостаннє, 23 місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу. Команда ризикує покинути другий за престижністю дивізіон Англії.

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