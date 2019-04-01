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Гравці Болтона бойкотують тренування через невиплату зарплат

21:50 84 Читать на русском
Гравці Болтона бойкотують тренування через невиплату зарплат
Гравці Болтона не відвідують тренування / Фото ФК Болтон

Болтон, схоже, переживає скрутне фінансове становище.

Футболісти Болтона відмовляються відвідувати тренування команди, поки їм та персоналу клубу не виплатять зарплатню за минулий місяць, повідомляє skysports.

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Керівництво клубу виплатило зарплату гравцям за лютий із запізненням на 10 днів. Ситуація має схожий характер і в березні, тому гравці обурюються такою поведінкою клубу.

Болтон набрав 32 очки в 39 матчах і посідає передостаннє, 23 місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу. Команда ризикує покинути другий за престижністю дивізіон Англії.

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Англія Болтон Болтон Чемпіоншип
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