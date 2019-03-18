Днепр до сих пор должен Безусу зарплату за 11 месяцев

Бывший полузащитник Днепра, а ныне игрок бельгийского Гента Роман Безус рассказал о задолженности по зарплате, которую его экс-клуб до сих пор не погасил.

"Должны за 11 месяцев без учета бонусов. Если округлить, то это примерно один миллион долларов", – сказал Безус в эфире программы "Великий футбол".

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Напомним, Роман выступал за Днепр с 2014 по 2016 год и становился вместе с клубом финалистом Лиги Европы-2015.

К слову, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал Безуса на первые матчи отбора на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга, которые состоятся 22 и 25 марта соответственно.

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