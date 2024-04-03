За два месяца до конца сезона Барселона так и не знает, кто будет тренировать команду, начиная с лета. Ранее наставник "блаугранас" Хави анонсировал свой уход по окончании этого сезона. Однако, по информации Relevo, 44-летний специалист может передумать. В клубе появляется всё больше голосов, которые убеждают Хави остаться на своём посту.

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Сообщается, что в раздевалке Барселоны ширится мнение о том, что Хави передумает уходить и продолжит работать с каталонской командой. Игроки "блаугранас" видят, как Хави изменился и воспрянул духом после серии неудачных результатов: он очень мотивирован и больше не позволяет критике и давлению извне влиять на своё состояние.

С тех пор, как Хави объявил о своём уходе в конце сезона, Барселона не проиграла ни одной игры – 8 побед при 3 ничьих с разницей мячей 22-7. Среди прочего этой эволюции способствовали тактические решения Хави, а также появление в первой команде таких жемчужин Ла Масии, как Ламине и Кубарси.

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