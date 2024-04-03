За два місяці до кінця сезону Барселона так і не знає, хто тренуватиме команду, починаючи з літа. Раніше наставник "блаугранас" Хаві анонсував свій відхід після закінчення цього сезону. Однак, за інформацією Relevo, 44-річний фахівець може передумати. У клубі з'являється все більше голосів, які переконують Хаві залишитися на своїй посаді.

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Повідомляється, що в роздягальні Барселони шириться думка про те, що Хаві передумає йти і продовжить працювати з каталонською командою. Гравці "блаугранас" бачать, як Хаві змінився і піднісся духом після серії невдалих результатів: він дуже вмотивований і більше не дозволяє критиці та тиску ззовні впливати на свій стан.

Відтоді, як Хаві оголосив про свій відхід наприкінці сезону, Барселона не програла жодної гри – 8 перемог за 3 нічиїх із різницею м'ячів 22-7. Серед іншого цій еволюції сприяли тактичні рішення Хаві, а також поява в першій команді таких перлин Ла Масії, як Ламіне і Кубарсі.

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