Главный тренер Барселоны Хави входит в список кандидатов на должность наставника в амстердамском Аяксе.

В столице Нидерландов ценят видение Хави как игрока и тренера, который всегда опирался на позиционный стиль футбола по Кройфу. Руководство Аякса оценило работу Хави с молодыми игроками Барселоны, информирует Diario Sport.

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Аякс переживает не самый простой сезон: клуб погряз в финансовых скандалах а команда занимает пятое место в турнирной таблице по итогам 27 туров чемпионата Нидерландов. Боссы "красно-белых" ищут всяческие способы вернуть статус гегемона. Сейчас командой руководит Джон ван'т Схип, но он заявил, что по окончании сезона покинет пост главного тренера.

Ранее Хави также объявил о решении покинуть пост наставника Барселоны летом. Согласно источнику, 44-летний специалист намерен взять год отпуска, чтобы отдохнуть.

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