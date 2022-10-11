У Имрана Луза есть время до четверга, 13 октября, чтобы ответить на обвинения.

Футбольная ассоциация Англии обвинила полузащитника Уотфорда Имрана Луза в плевке в игрока Суонси Райана Мэннинга во время недавнего матча 13-го тура Чемпионшипа. Как информирует представитель FA в Твиттере, инцидент произошёл ближе к концу встречи.

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Теперь у Имрана Луза есть время до четверга, 13 октября, чтобы ответить на обвинения.

Уотфорд проиграл эту встречу со счётом 1:2, пропустив решающий мяч на 90+8-й минуте. После матча Суонси подал официальную жалобу на работу главного арбитра встречи Тима Робинсона из-за 20 компенсированных ко второму тайму минут. Судья был вынужден добавить столько времени из-за задержки, связанной с неработающей аппаратурой связи.

Именно в компенсированное время игроки Уотфорда настаивали на назначении пенальти в ворота Суонси, что и привело к конфликту между футболистами на поле. Предполагается, что именно в тот момент Луза плюнул в Мэннинга.

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