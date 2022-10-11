Імран Луза має час до четверга, 13 жовтня, щоб відповісти на ці звинувачення.

Футбольна асоціація Англії звинуватила півзахисника Уотфорда Імрана Луза у плюванні у гравця Суонсі Райана Меннінга під час нещодавнього матчу 13-го туру Чемпіоншипу. Як інформує офіційний представник FA Твіттері, інцидент стався ближче до кінця зустрічі.

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Тепер Імран Луза має час до четверга, 13 жовтня, щоб відповісти на ці звинувачення.

Уотфорд програв цю зустріч із рахунком 1:2, пропустивши вирішальний м'яч на 90+8-й хвилині. Після матчу Суонсі подав офіційну скаргу щодо роботи головного арбітра зустрічі Тіма Робінсона через 20 компенсованих до другого тайму хвилин. Суддя був змушений додати стільки часу через затримку, пов'язану з непрацюючою апаратурою.

Саме у компенсований час гравці Уотфорда наполягали на призначенні пенальті у ворота Суонсі, що призвело до конфлікту між футболістами на полі. Передбачається, що саме на той момент Луза плюнув у Меннінга.

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