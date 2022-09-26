Экс-тренер сборной Хорватии приступит к работе, как только получит разрешение на работу в Англии.

В понедельник, 26 сентября Уотфорд на своём официальном сайте объявил о назначении Славена Билича новым главным тренером команды. Сообщается, что контракт хорватского специалиста рассчитан на 1,5 года. При этом отмечается, что экс-наставник сборной Хорватии еще не получил разрешение на работу в Англии.

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Последним местом работы Билича был китайский Бэйцзин Гоань.

Предыдущим наставником Уотфорда был Роб Эдвардс, которого клуб решил уволить в текущую международную паузу. Под руководством Эдвардса команда застряла в середине турнирной таблице: после десяти туров Уотфорд занимает 10-е место в таблице Чемпионшипа.

Свой следующий матч Уотфорд сыграет 2 октября со Сток Сити на выезде.

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