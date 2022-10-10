Не только легенда Арсенала Тьерри Анри, но и скауты лондонского клуба с большой охотой следят за Мудриком. Представители "канониров" посетили Сантьяго Бернабеу с целью просмотреть 21-летнего полузащитника Шахтера в деле на фоне Реала. Однако для "горняка" тот матч не стал историей с хорошим завершением. Упустил несколько возможностей и не сумел проявить свою убийственную реализацию либо же очаровать какими-то другими действиями в атаке. Украинец так и остался с 2+2 по системе гол плюс пас в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, а его команда минимально проиграла, не устояв под "королевским" атакующим штормом.

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Поэтому внимание скаутов Арсенала перетянул на себя другой исполнитель, способный сыграть на фланге. Их ошеломил такой себе неприкасаемый в Мадриде уругваец. Феде Вальверде затмил Мудрика и в очередной раз стал звездой вечера на стадионе Реала. Пока защитники мадридского клуба прикрывали рывки украинского вингера по флангу, во всю сиял другой персонаж. Его уже называют одним из главных претендентов на звание лучшего полузащитника ближайшего десятилетия. Вальверде стал настоящим открытием для скаутов Арсенала в игре 3 тура ЛЧ.

According to Defensa Central, Arsenal scouts watched Real Madrid vs Shakhtar to see Mykhaylo Mudryk in action but returned to London 'hallucinating' over Federico Valverde's performance.#AFC | Full story here on @F365:https://t.co/WJrUTUzWzs — Jason Soutar (@jbsoutar) October 10, 2022

Его ритм, движения, физическая способность быстро преодолевать большие участки поля и повышать темп за считанные секунды заставили лондонских эмиссаров оставлять пометки в своих блокнотах с изумленным лицом. Британцы отметили, что Реал обладает одним из тех монстров средней линии, которые блестяще проявляют лучшие качества во всех зонах – от своей штрафной до чужой. Феде идеально подходит под высокие требования английской Премьер-лиги, что уже отмечал наставник Ливерпуля Юрген Клопп.

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Испанские журналисты отмечают, что Мудрик все же оставил Реалу основания для дальнейшего отслеживания его персоны (Дани Карвахаль даже назвал его "более быстрым, чем кажется", сравнив с борзой), тогда как Вальверде очаровал представителей сенсационного лидера АПЛ. Проблема в том, что Реал никуда не собирается отдавать свою уругвайскую жемчужину.

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