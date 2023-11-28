Во вторник, 28 ноября, КДК УАФ на своем заседании принял ряд важных решений. Наказание получили игрок Диназа Вячеслав Шевченко, а также несколько клубов УПЛ.

Конотрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел материалы дела касательно поведения Вячеслава Шевченко, который 4 ноября в матче Первой лиги Горняк-Спорт – Диназ главой ударил в грудь главного арбитра.

За применение физической силы к официальному лицу матча 38-летний Вячеслав Шевченко дисквалифицирован на 6 месяцев, сообщает. официальный сайт УАФ.

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Также Контрольно-дисциплинарный комитет принял ряд решений о наказании клубов, игнорирующих требования Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения.

Санкции наложили на Верес (проведение матча с Зарей в присутствии зрителей), Полесье (матчи с Металлистом 1925 в УПЛ и с Александрией в Кубке) и Кривбасс (поединки со СК Днепр-1 и Динамо). Ровенский клуб оштрафован на 100 тысяч гривен, Полесье и Кривбасс – на 200 тысяч (по 100 тысяч за каждую игру со зрителями).

Как известно, эти клубы уже не впервые получают штрафы за игнор запрета присутствия болельщиков на стадионах в условиях военного положения. В соответствии с решением Исполнительного комитета УАФ, на время действия военного положения средства, полученные УАФ как обязательные денежные взносы клубов по решениям Контрольно-дисциплинарного и Апелляционного комитетов УАФ, перечисляются на платформу United24.