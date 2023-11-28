У вівторок, 28 листопада, КДК УАФ на своєму засіданні ухвалив низку важливих рішень. Покарання отримали гравець Діназа В'ячеслав Шевченко, а також кілька клубів УПЛ.

Конотрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув матеріали справи щодо поведінки В'ячеслава Шевченка, який 4 листопада у матчі Першої ліги Гірник-Спорт – Діназ головою вдарив у груди головного арбітра.

За застосування фізичної сили до офіційної особи матчу 38-річний В'ячеслав Шевченко дискваліфікований на 6 місяців, інформує офіційний сайт УАФ.

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Також Контрольно-дисциплінарний комітет ухвалив низку рішень щодо покарання клубів, які ігнорують вимоги Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану.

Санкції наклали на Верес (проведення матчу із Зорею в присутності глядачів), Полісся (матчі з Металістом 1925 в УПЛ і з Олександрією в Кубку) та Кривбас (поєдинки зі СК Дніпро-1 і Динамо). Рівненський клуб оштрафований на 100 тисяч гривень, Полісся і Кривбас – на 200 тисяч (по 100 тисяч за кожну гру з глядачами).

Як відомо, ці клуби вже не вперше отримують штрафи за ігор заборони присутності вболівальників на стадіонах в умовах воєнного стану. Відповідно до рішення Виконавчого комітету УАФ на час дії воєнного стану кошти, отримані УАФ як обов’язкові грошові внески клубів за рішеннями Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів УАФ, перераховуються на платформу United24.