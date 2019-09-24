Игрок сломал ногу и был вынужден ехать в больницу в багажнике такси – футбольный абсурд в чемпионате Боливии

Матч между Ориенте Петролеро и Гуабироем закончился для защитника Марио Куэльяра крайне неприятным инцидентом.

Защитник Ориенте на 75 минуте поединка резко бросился в подкат, после которого сразу же скорчился от боли.

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Вердикт врачей был крайне неутешительным – перелом левой ноги. Медики зафиксировали поврежденную конечность Куэльяра и немедленно вызвали машину скорой помощи, чтобы доставить защитника в госпиталь. На местном стадионе был подходящий автомобиль, однако водитель исчез. Пришлось вызывать такси, чтобы Марио таки отвезли в больницу. Правда, 180-сантиметровый игрок поместился только в багажнике машины, которая прибыла на вызов.

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После окончания поединка Куэльяра ждала еще одна неприятная новость – его Ориенте проиграл Гуабирою со счетом 1: 2.