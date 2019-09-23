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От неудачника до героя один шаг – суперсэйв голкипера после удара с центра поля в чемпионате Египта

20:37 92 Читати українською
От неудачника до героя один шаг – суперсэйв голкипера после удара с центра поля в чемпионате Египта
Игроки Енппи / Твиттер клуба

Стартовый тур чемпионата Египта подарил один из самых удивительных моментов футбольного уик-энда.

Голкипер Махмуд Гаад, выступающий за скромный Енппи, всего за несколько секунд прошел путь от провала до невероятного спасения в матче против Пайрамидс.

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Сначала 22-летний вратарь попытался подстраховать защитника и выбежал за пределы штрафной, чтобы прервать опасную атаку хозяев. Гаад вынес мяч прямо на ногу игроку Пайрамидс, который без раздумий пробил с линии центрального круга. Удар получился достаточно мощным и точным, кожаный летел прямо в ворота Енппи. Однако, Гаад смог невероятным образом вернуться в свои владения и отвести угрозу в акробатическом прыжке.

К сожалению, действия голкипера не спасли Енппи от разгромного поражения – гости пропустили четыре безответных мяча и с первого тура занимают последнюю строчку чемпионата.

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