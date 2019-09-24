toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ГРАВЕЦЬ РОКУ ФІФА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО

Гравець зламав ногу і був змушений їхати до лікарні в багажнику таксі – футбольний абсурд в чемпіонаті Болівії

09:53 96 Читать на русском
Гравець зламав ногу і був змушений їхати до лікарні в багажнику таксі – футбольний абсурд в чемпіонаті Болівії
Маріо Куельяр / Фото Ricardo Montero

Матч між Оріенте Петролеро та Гуабіроєм закінчився для захисника Маріо Куельяра вкрай неприємним інцидентом.

Оборонець Оріенте на 75 хвилині поєдинку різко кинувся у підкат, після якого відразу ж скорчився від болю.

Від невдахи до героя один крок – суперсейв голкіпера після удару з центра поля у чемпіонаті Єгипту

Вердикт лікарів був вкрай невтішним – перелом лівої ноги. Медики зафіксували пошкоджену кінцівку Куельяра і негайно викликали машину швидкої допомоги, щоб доправити захисника в госпіталь. На місцевому стадіоні був відповідний автомобіль, однак водій десь зник. Довелося викликати таксі, щоб Маріо таки відвезли в лікарню. Щоправда, 180-сантиметровий гравець помістився лише в багажнику автівки, яка прибула на виклик.

Хавбек Спарти курйозним автоголом дупою вирішив долю Празького дербі

Після закінчення поєдинку на Куельяра чекала ще одна неприємна новина – його Оріенте програв Гуабірою з рахунком 1:2.

blog_ava
Роналду не обрав Мессі та ван Дейка у голосуванні FIFA The Best-2019 – цікавий вибір португальця
08:24
1953
Теги
Світ Важка травма Відеоновини футбольні курйози
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
22
хв
Барселона
22:00
Вільяреал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук