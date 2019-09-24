Гравець зламав ногу і був змушений їхати до лікарні в багажнику таксі – футбольний абсурд в чемпіонаті Болівії

Матч між Оріенте Петролеро та Гуабіроєм закінчився для захисника Маріо Куельяра вкрай неприємним інцидентом.

Оборонець Оріенте на 75 хвилині поєдинку різко кинувся у підкат, після якого відразу ж скорчився від болю.

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Вердикт лікарів був вкрай невтішним – перелом лівої ноги. Медики зафіксували пошкоджену кінцівку Куельяра і негайно викликали машину швидкої допомоги, щоб доправити захисника в госпіталь. На місцевому стадіоні був відповідний автомобіль, однак водій десь зник. Довелося викликати таксі, щоб Маріо таки відвезли в лікарню. Щоправда, 180-сантиметровий гравець помістився лише в багажнику автівки, яка прибула на виклик.

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Після закінчення поєдинку на Куельяра чекала ще одна неприємна новина – його Оріенте програв Гуабірою з рахунком 1:2.