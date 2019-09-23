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Хавбек Спарты курьезным автоголом задницей решил судьбу Пражского дерби

13:33 81 Читати українською
Хавбек Спарты курьезным автоголом задницей решил судьбу Пражского дерби
Отчаяние "спартанцев" / ФК Спарта

Главное противостояние чешского футбола завершилось разгромом пражской Славией своих соседей из Спарты (3:0). Один из голов "лоскутных" оказался невероятно курьезным.

Славия повела в счете еще в первом тайме, когда капитан действующего чемпиона Томаш Соучек уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

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Однако, решающим стал второй гол Славии на старте второй половины игры. После целой серии отскоков в затяжной атаке номинальных гостей мяч оказался у Питера Олаинка, тот пробил, а сфера, попав в пятую точку Михала Сачека, влетела в ворота.

В конце встречи Славия усилиями Лукаша Масопуста довели счет до разгромного. "Красно-белые" после 10-ти туров лидируют в чешском первенстве, имея в активе 26 очков. В то же время Спарта только 7-я и уже отстает от лидера на 12 пунктов.

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