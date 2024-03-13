Главный тренер черкасцев Олег Дулуб высказался относительно работы рефери и системы VAR в матче 21-го тура УПЛ между ЛНЗ и СК Днепр-1 (1:1).

"Я стараюсь не комментировать решения судей. Тем не менее в нашем матче в начале атаки, завершившейся взятием ворот ЛНЗ, футболист СК Днепр-1 буквально в нескольких метрах от технической зоны подыграл себе рукой.

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Это видели все, но свисток арбитра промолчал. Никак не отреагировала и система VAR, которая работала в Ковалевке. Обидно", – сказал Дулуб в комментарии Sport.ua.

Напомним, после 21-го тура ЛНЗ идет в турнирной таблице УПЛ на восьмой строчке, набрав 25 очков.

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