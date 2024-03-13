"Гравець СК Дніпро підіграв собі рукою": Дулуб розкритикував дії арбітра у моменті з голом ЛНЗ
Головний тренер черкасців Олег Дулуб висловився щодо роботи рефері і системи VAR у матчі 21-го туру УПЛ між ЛНЗ та СК Дніпро-1 (1:1).
"Я намагаюся не коментувати рішення суддів. Проте в нашому матчі на початку атаки, що завершилася взяттям воріт ЛНЗ, футболіст СК Дніпро-1 буквально в декількох метрах від технічної зони підіграв собі рукою.
Максимов влаштував "рознос" гравцям СК Дніпро-1 після нічиєї з ЛНЗ – наставник відбував дискваліфікацію
Це бачили всі, але свисток арбітра промовчав. Ніяк не відреагувала й система VAR, яка працювала в Ковалівці. Прикро", – сказав Дулуб у коментарі Sport.ua.
Нагадаємо, після 21-го туру ЛНЗ йде у турнірній таблиці УПЛ на восьмій сходинці, набравши 25 очок.
СК Дніпро-1 розписав нічию з ЛНЗ – сейви Волинця врятували від ганьби, Ківінда отримав чергову зворотню заміну