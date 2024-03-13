Головний тренер черкасців Олег Дулуб висловився щодо роботи рефері і системи VAR у матчі 21-го туру УПЛ між ЛНЗ та СК Дніпро-1 (1:1).

"Я намагаюся не коментувати рішення суддів. Проте в нашому матчі на початку атаки, що завершилася взяттям воріт ЛНЗ, футболіст СК Дніпро-1 буквально в декількох метрах від технічної зони підіграв собі рукою.

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Це бачили всі, але свисток арбітра промовчав. Ніяк не відреагувала й система VAR, яка працювала в Ковалівці. Прикро", – сказав Дулуб у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, після 21-го туру ЛНЗ йде у турнірній таблиці УПЛ на восьмій сходинці, набравши 25 очок.

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