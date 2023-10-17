Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко не видит логики в действиях Александра Роспутько, который покинул Шахтер и сбежал в Россию.

Как известно, хавбек Шахтера U-19 не вернулся в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА с Антверпеном. Александр Роспутько скрылся в аэропорту и оказался в России, где попросил "политического убежища".

"В России ему точно будет безопаснее": отец беглеца из Шахтера рассказал о дальнейших планах скандального сына

"Скажите, пожалуйста, что может быть в голове взрослого, который после 600 дней войны убегает в Россию? Я не могу поверить… В страну, которая начала эту войну, насиловала, грабила, убивала украинцев. Хочется понять механизм принятия такого решения", – написал Левченко в Twitter.

К слову, Шахтер все еще официально не комментировал инцидент с бегством Александра Роспутько. Клуб ответил лишь на запросы СМИ.

Беглец Шахтера вышел на связь с "горняками" – журналист озвучил новые подробности скандального исчезновения игрока