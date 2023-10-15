"На следующий день после матча был чартерный рейс из Брюсселя в Польшу, на который садилась и основная команда, и молодежка. Александр Роспутько вместе со всеми сдал чемодан в багаж, получил посадочный талон, но не явился на посадку. Первая мысль: как такое вообще возможно?

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Насколько я знаю, уже в автобусе, который едет по аэродрому, представители клуба начали задавать друг другу вопросы: "Где Роспутько?" Первый автобус подъехал к самолету, второй, его нет. Аэропорт в Брюсселе большой, мог потеряться. Но когда он выключил телефон, уже начали что-то подозревать.

Роспутько пошел в уборную, снял с себя костюм Шахтера, оделся в "гражданское", вылогинился и выдалил себя из всех соцсетей. В самолете поняли, что он исчез, но связи с ним не было, поэтому полетели без него.

После того как Шахтер прибыл в Украину, Роспутько вышел на контакт с представителями "горняков" и поговорил с ними. Они ему четко дали понять, мол, что ты делаешь. Он транзитом через Стамбул, насколько я понимаю, полетел на Россию и только после разговора с Шахтером до него начало доходить, что он натворил. Ведь Шахтер в случае его невозвращения будет требовать немалую компенсацию – у Александра действующий контракт с дончанами до июня 2024 года", – рассказал Зверов в авторской программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, 19-летний Роспутько исчез после матча Юношеской лиги УЕФА против Антверпена, а впоследствии, оказавшись в Российской Федерации, попросил убежища у страны-оккупанта.

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