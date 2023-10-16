Юрий Роспутько, отец полузащитника молодежной команды "горняков" Александра Роспутько, сообщил, что его сын не собирается возвращаться в Украину.

"Пока что я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из Шахтера. Я могу сказать, что в России ему точно будет безопаснее.

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Информация о просьбе политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как это сделал бы на своей родине в Донецке.

Сейчас Сашу ни в одной команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока что, а там посмотрим", – цитирует Юрия Роспутько REGNUM.

Напомним, 19-летний Александр исчез после матча Юношеской лиги УЕФА против Антверпена, не сев с командой в самолет. Впоследствии он оказался на территории Российской Федерации.

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